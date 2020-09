Sorteggio calendario Serie B: tutte le giornate della stagione 2020-2021, Monza-Spal alla prima

Sorteggio calendario Serie B – L’attesa è quasi finita, si avvicina l’inizio della stagione 2020-2021. Il campionato di Serie B si preannuncia scoppiettante, è sempre molto equilibrato e tante squadre possono ritrovarsi in lotta per ottenere la promozione in massima categoria. La classifica si conferma sempre molto corta, in poco tempo si rischia di ritrovarsi nelle zone basse della graduatoria. C’è ancora molta incertezza dopo l’emergenza Coronavirus, soprattutto per il ritorno allo stadio dei tifosi, sarebbe un peccato non poter garantire l’ingresso al pubblico. Ma andiamo con ordine, oggi è il giorno dei calendari, segui il sorteggio in diretta su CalcioWeb a partire dalle 19.

L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile.

Confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità: si va in campo il 27 e il 30 dicembre e il 3 gennaio. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni.

I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti:

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021;

– per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2020/2021.

Ecco tutte le squadre:

Ascoli Brescia Chievo Verona Cittadella Cosenza Cremonese Empoli Frosinone Lecce Monza Pescara Pisa Pordenone Reggiana Reggina Salernitana Spal Venezia Vicenza Virtus Entella

IL CALENDARIO LIVE DALLE 19

1^ GIORNATA

BRESCIA-ASCOLI

COSENZA-ENTELLA

CREMONESE-CITTADELLA

FROSINONE-EMPOLI

LECCE-PORDENONE

MONZA-SPAL

PESCARA-CHIEVO

REGGIANA-PISA

SALERNITANA-REGGINA

VENEZIA-VICENZA

2^ GIORNATA

ASCOLI-LECCE

VERONA-SALERNITANA

CITTADELLA-BRESCIA

EMPOLI-MONZA

VICENZA-PORDENONE

PISA-CREMONESE

REGGINA-PESCARA

SPAL-COSENZA

VENEZIA-FROSINONE

ENTELLA-REGGIANA

3^ GIORNATA

BRESCIA-LECCE

COSENZA-CITTADELLA

CREMONESE-VENEZIA

FROSINONE-ASCOLI

MONZA-VICENZA

PESCARA-EMPOLI

PORDENONE-SPAL

REGGIANA-CHIEVO

SALERNITANA-PISA

ENTELLA-REGGINA

4^ GIORNATA

ASCOLI-REGGIANA

CHIEVO-BRESCIA

CITTADELLA-PORDENONE

EMPOLI-SPAL

FROSINONE-ENTELLA

VICENZA-SALERNITANA

LECCE-CREMONESE

PISA-MONZA

REGGINA-COSENZA

VENEZIA-PESCARA

