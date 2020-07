Spal-Inter 0-4, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Conte vola al secondo posto, ottimo Sanchez [FOTO]

Spal-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Dominio per l’Inter nella partita di campionato contro la Spal ed importante scatto al secondo posto della classifica. Altra brutta prestazione per la Spal di Di Biagio, per la retrocessione è solo questione di tempo, oggi è stata praticamente alzata bandiera bianca. Già nel primo tempo i nerazzurri hanno dimostrato di essere superiori, palo da parte di Brozovic. Poi è Candreva a portare in vantaggio gli ospiti, proteste della Spal per un calcio di rigore non fischiato per un contatto Strefezza-Handanovic. Nella ripresa non c’è partita, l’Inter chiude i conti con Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Il risultato non cambia più, finisce 0-4. L’Inter sale a 71 punti al secondo posto, Spal ferma a 19 all’ultimo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Spal-Inter, le pagelle di CalcioWeb

SPAL (4-4-2): Letica 6; Sala 5, Vicari 5 (dall’82’ Salamon s.v.), Bonifazi 5.5, Reca 5.5 (dal 66′ Cionek 5.5); Strefezza 6 (dal 66′ D’Alessandro 5.5), Dabo 5.5, Valdifiori 5, Murgia 5 (dall’82’ Tunjov s.v.); Cerri 5 (dal 75′ Di Francesco 6), Petagna 6.

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 7, Ranocchia 6, Bastoni 6 (dal 63′ D’Ambrosio 6); Candreva 7 (dal 79′ Pirola s.v.), Brozovic 6.5, Gagliardini 7 (dal 74′ Borja Valero s.v.), Biraghi 7 (dal 63′ Young 6.5); Eriksen 6; Lautaro Martinez 6.5, Sanchez 7.5 (Dal 79′ Esposito s.v.).