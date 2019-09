Spal-Lecce 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Mancosu non sbaglia [FOTO]

Spal-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Spal e Lecce in un match importante valido per la salvezza. Colpo grosso della squadra di Liverani che mette alle spalle l’inizio difficile di stagione con le ultime prestazioni che hanno convinto, successo prezioso grazie ad un infallibile Mancosu che ha realizzato una doppietta su calcio di rigore, il secondo gol è stato realizzato da Calderoni, per la Spal non è bastato il gol messo a segno di Di Francesco, situazione difficile per l’allenatore Semplici, finisce 1-3, in alto la fotogallery con le immagini del club.

SPAL (3-5-2): Berisha 5.5; Cionek 5, Vicari 6, Felipe 5 (dal 55′ Igor 5); Reca 5.5 (dal 77′ Valoti s.v.), Murgia 6, Missiroli 6, Kurtic 6, Di Francesco 7 (dal 58′ Strefezza 5.5); Floccari 5.5, Petagna 6.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 7; Rispoli 5.5, Rossettini 6.5, Lucioni 6.5, Calderoni; 7 Majer 6.5 (dal 74′ Imbula s.v.), Petriccione 5.5, Tabanelli 6; Mancosu 7.5; Babacar 6.5 (dal 68′ Shakhov 6), Falco 6 (dall’84’ La Mantia).