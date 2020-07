SPAL-Milan 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Calhanoglu sfortunato, Floccari dipinge [FOTO]

SPAL-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan domina a Ferrara ma porta via soltanto un punto dal campo della SPAL.

Avvio da incubo per i rossoneri, che attaccano ma vanno sotto di due gol. A firmare il vantaggio è Valoti con una girata in mischia. Lo splendido raddoppio è di Floccari: l’attaccante vede Donnarumma fuori dai pali e lo beffa con una conclusione di rara bellezza. Il Milan produce tanto e si vede annullare un gol: fuorigioco di Rebic prima della rete di Calhanoglu. La SPAL resta in 10 per il rosso a D’Alessandro, sventolato da Mariani dopo il consulto al monitor. Lo stesso turco scheggia un palo sul finire del primo tempo. Tante occasioni sprecate dalla squadra di Pioli con Rebic, Paquetà e Saelemaekers. Anche nella ripresa è il Milan a spingere. Imprecisa e sfortunata la squadra rossonera. Al 79′, però, è un destro di Rafael Leao a riaprire il match. Nel finale il Milan preme e la SPAL si fa male da sola: Vicari interviene maldestramente e rovina una partita perfetta con un autogol. Alla fine saranno quasi 40 i tiri verso lo specchio da parte dei rossoneri, che si mangiano le mani. In alto la FOTOGALLERY.

SPAL (4-4-2): Letica 6.5; Tomovic 6, Vicari 5, Bonifazi 6.5 (67′ Salamon 6), Sala 6; D’Alessandro 4.5, Dabo 7.5 (82′ Cionek 6), Valdifiori 6, Valoti 6.5 (46′ Missiroli 6.5); Floccari 7.5 (46′ Fares 5.5, 76′ Strefezza 6.5), Petagna 6.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma 5.5; Calabria 5.5 (46′ Leao 6.5), Gabbia 5, Romagnoli 6, Hernandez 5 (65′ Laxalt 5.5); Castillejo 6 (15′ Saelemaekers 6), Kessié 5, Bennacer 6 (70′ Bonaventura 6), Calhanoglu 6.5; Paquetà 6; Rebic 5 (65′ Ibrahimovic 6).