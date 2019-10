Spal-Parma 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Strefezza croce e delizia [FOTO]

Spal-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Spal e Parma in un vero e proprio scontro per la salvezza, inizio di stagione altalenante per le due squadre. Partita dai due volti per Strefezza, il calciatore di Semplici è stato il migliore in campo (suo il tiro-cross per la rete di Petagna) ma è stato anche ingenuo con l’espulsione per doppia ammonizione per simulazione. Nel finale il forcing del Parma con l’uomo in pù che però non ha portato i frutti sperati, nel complesso brutta partita per la squadra di D’Aversa. Finisce 1-0, in alto la fotogallery con tutte le immagini della partita.

SPAL (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 6.5 (dal 65′ Cionek 6), Vicari 6, Igor 6; Strefezza 7, Missiroli 6.5, Valdifiori 6.5 (dall’83’ Valoti s.v.), Kurtic 6, Reca 6.5; Petagna 7 (dall’85’ Paloschi s.v.), Floccari 6.5.

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 5, Pezzella 5; Kucka 5.5, Hernani 5 (dal 56′ Sprocati 5), Barillà 5.5 (Dal 71′ Inglese 5(; Kulusevski 4.5 (dal 46′ Scozzarella 5.5), Cornelius 5, Gervinho 5.5.