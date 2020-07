SPAL-Udinese 0-3, le pagelle di CalcioWeb: de Paul spaziale, Okaka ci mette la “zampa”

SPAL-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – L’Udinese vince a Ferrara contro la SPAL e fa un grande passo verso la salvezza. Deludente la squadra di Di Biagio, praticamente in Serie B. I friulani mettono subito le cose in chiaro. Un paio di occasioni a spaventare Letica, poi arriva il vantaggio: ci pensa de Paul con un destro dal limite dell’area. La SPAL è davvero poca cosa e l’Udinese raddoppia: Okaka ci mette la “zampa” sul destro di de Paul e fa 0-2. Anche nella ripresa i ferraresi sono davvero inconcludenti e al minuto 81 Lasagna chiude la partita con un mancino preciso dopo un dribbling su Letica. In alto la FOTOGALLERY.

SPAL (4-3-3): Letica 5.5; Sala 5, Vicari 4.5, Bonifazi 5.5, Felipe 5; Missiroli 5 (46′ Dabo 5.5), Valdifiori 5.5, Castro 5 (71′ Reca 5.5); D’Alessandro 5.5 (71′ Floccari 6), Petagna 5.5 (83′ Cerri sv), Murgia 5 (62′ Strefezza 6).

Udinese (3-5-2): Musso 6; De Maio 6 (76′ Samir 6), Nuytinck 6.5, Becao 6; Stryger-Larsen 6.5, de Paul 7.5, Wallace 6, Fofana 6.5 (91′ Ballarini sv), Zeegelaar 6 (76′ Ter Avest 6); Lasagna 7 (83′ Nestorovski sv), Okaka 7 (83′ Teodorczyk sv).