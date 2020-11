Spezia-Atalanta 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Pasalic si divora due gol, Gosens è il migliore [FOTO]

Spezia-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – La prestazione dell’Atalanta è stata un pò deludente, una squadra sempre devastante in attacco oggi si è inceppata. Merito dello Spezia, gli uomini di Italiano sono sempre più convincenti e l’obiettivo salvezza è assolutamente alla portata. Il tecnico Gasperini si affida al tridente Ilicic-Zapata-Gomez, nel primo tempo da registrare due occasioni, i pali da una parte e dall’altra di Zapata e Farias. Nella ripresa gli ospiti ci provano con maggiore convinzione e trovano il gol con un ottimo tiro di Gosens, l’arbitro annulla per un fuorigioco di Zapata. L’Atalanta si gioca le carte Pasalic, Lammers e Miranchuk, ma non basta per conquistare i tre punti. Finisce con un deludente 0-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 7; Vignali 6, Erlic 7, Terzi 6.5, Bastoni 6.5; Estevez 5, Ricci 6.5, Pobega 6; Gyasi 5.5, Nzola 5.5, Farias 6. All. Italiano. A disp.: Krapikas, Rafael, Acampora, Marchizza 6, Mora, Agoume, Mattiello 6.5, Chabot s.v., Maggiore 6, Deiola s.v., Agudelo, Piccoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6, Romero 6.5, Palomino 6.5; De Paoli 6, De Roon 5.5, Pessina 6.5, Gosens 7; Ilicic 5.5, Gomez 5.5; Zapata 6.5. All. Gasperini A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo s.v., Lammers 6, Freuler, Piccini 5.5, Ruggeri, Miranchuk s.v., Diallo, Pasalic 5.