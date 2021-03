Spezia-Cagliari 2-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Italiano vola verso l’obiettivo salvezza [FOTO]

Si è concluso un fondamentale scontro valido per la salvezza, nella sfida della 28esima giornata del campionato di Serie A sono scese in campo Spezia e Cagliari. Partita dai due volti, la squadra di Italiano ha giocato bene, nel finale la compagine di Semplici ha fallito occasioni veramente incredibili, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo la partita è equilibrata, ma svolta nella ripresa. Al 49′ i padroni di casa passano in vantaggio con Piccoli. La reazione del Cagliari non si fa attendere, due grandissime occasioni nel giro di pochi minuti. Prima Zoet è miracoloso, poi Simeone si divora il pareggio su assist di Joao Pedro. Lo Spezia ne approfitta e trova il raddoppio con Maggiore. I sardi rientrano in partita con Gaston Pereiro, poi due occasioni per Nandez (anche un gol annullato), poi la rete annullata a Joao Pedro. Il risultato non cambia, finisce 2-1, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Spezia-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Spezia (4-3-3): Zoet 7; Marchizza 5.5, Erlic 6, Ismajli 6, Ferrer 5.5; Pobega 5.5, Ricci 6.5, Maggiore 7; Gyasi 6.5, Piccoli 7, Farias 6. All.: Italiano. A disposizione: Rafael, Acampora s.v., Agoumè, Nzola 6, Terzi s.v., Bastoni 6.5, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, Agudelo, Sena 5.5.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Klavan 4.5, Godin 6, Rugani 6; Nandez 6, Marin 6, Nainggolan 5.5, Duncan 5, Lykogiannis 5.5; Joao Pedro 6.5, Pavoletti 5.5. All.:Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli s.v., Simeone 4.5, Deiola, Calabresi, Asamoah, Pereiro 6.5, Zappa, Cerri s.v., Walukiewicz, Carboni.