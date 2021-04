Spezia-Crotone 3-2, le pagelle di CalcioWeb: ribaltone nel finale, calabresi beffati

Si è aperta con il botto la 30esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spezia e Crotone che si sono affrontate in uno scontro per la salvezza. I calabresi non hanno intenzione di mollare ma si sono fatti beffare nel finale: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida si sblocca al 40′, grandissimo gol del difensore Djidji che ha beffato con un pallonetto il portiere Provedel. Nella ripresa si registra la reazione dello Spezia che pareggia con Verde, al 78′ è il solito Simy a siglare il gol del 1-2. Nel finale i gol di Maggiore e Erlic, finisce 3-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Spezia-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 5.5, Erlic 7, Ismajli 5, Marchizza 6.5; Pobega 5.5, Ricci 5.5, Maggiore 7; Gyasi 5.5, Nzola 5, Verde 7. A disposizione: Zoet, Acampora, Galabinov, Agoume, Farias 6, Terzi, Bastoni, Chabot, Vignali 6, Agudelo 6, De Souza, Piccoli. All.: Italiano

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz 5.5; Djdji 7, Golemic 6.5, Luperto 5.5; Molina 6, Petriccione 6.5, Benali 6.5, Reca 6.5, Messias 6, Ounas 6, Simy 7. A disposizione: Crespi, Festa, Cuomo, Magallan 6, Rojas, Zanellato 6.5, Rispoli, Marrone, Di Carmine s.v., Vulic, Eduardo, Riviere. All.: Cosmi