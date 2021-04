Spezia-Inter 1-1, le pagelle di CalcioWeb: impresa della squadra di Italiano, punto prezioso per la salvezza

L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Si è concluso il match della 32esima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri in campo contro lo Spezia. Un altro errore di Handanovic, il portiere si è confermato ancora una volta impreciso. L’inizio di partita è difficile per la squadra di Antonio Conte, a passare in vantaggio è lo Spezia: tiro di Farias, l’estremo difensore nerazzurro non riesce a respingere ed è responsabile del gol. La reazione della capolista si registra nel primo tempo, al 39′ è Perisic a ristabilire la parità. Nella ripresa meglio l’Inter, ma il risultato non cambia più. Finisce con un sorprendente 1-1, due gol annullati all’Inter. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Spezia-Inter, le pagelle di CalcioWeb

SPEZIA (4-3-3) – Provedel 6.5; Ferrer 5.5, Ismajli 5.5, Terzi 6.5, Marchizza 5.5; Maggiore 6, Ricci 6, Estevez 5.5; Agudelo 5.5, Piccoli 5.5, Farias 6.5. A disp.: Zoet, Acampora, Pobega, Galabinov 6, Agoume, Gyasi s.v., Capradossi, Chabot, Verde, Dell’Orco s.v., Vignali 6, Sena s.v.. All.: Italiano.

INTER (3-5-2) – Handanovic 5; Bastoni 6, De Vrij 6.5, Skriniar 6; Hakimi 6.5, Barella 6.5, Brozovic 5.5, Eriksen 6, Perisic 6.5; Lautaro 6.5, Lukaku 5. A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez s.v., Vecino, Sensi, Ranocchia, Young s.v., D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti. All.: Conte.