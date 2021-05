Spezia-Napoli 1-4, le pagelle: Zielinski e Osimhen trascinano la squadra di Gattuso

Si è concluso il primo match della 35esima giornata del campionato di Serie A, tutto facile per il Napoli che ha avuto la meglio dello Spezia. La partita non è stata mai in discussione, grandissima prestazione del centrocampista Zielinski, doppietta di Osimhen: la squadra di Gattuso continua la marcia verso la Champions League e ha riscattato il pareggio contro il Cagliari. Partenza sprint degli ospiti che passano in vantaggio dopo 15 minuti con Zielinski. Il centrocampista è protagonista anche al 23′: assist perfetto a Osimhen che non sbaglia. L’attaccante è in giornata di grazia e trova il tris al 44′. Al 64′ Piccoli riapre la partita ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Finisce 1-4, in contropiede la chiude Lozano su assist di Osimhen. Il Napoli sale a 70 punti e continua la corsa Champions.

Spezia-Napoli, le pagelle

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6.5; Vignali 5, Ismajli 4.5, Chabot 4.5, Marchizza 5.5; Estevez 6.5, Ricci 5.5, Maggiore 6; Verde 6, Agudelo 5.5, Gyasi 5. A disp.: Zoet; Terzi, Bastoni, Erlic, Ferrer; Acampora s.v., Agoume, Saponara s.v., Pobega; Farias 5.5, Galabinov, Piccoli 7. All.: Italiano.

NAPOLI (4-2-3-2): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Rahmani 5.5, Manolas 6.5, Hysaj 6.5; Demme 7, Fabian Ruiz 5.5; Politano 6.5, Zielinski 7.5, Insigne 6.5, Osimhen 8.5. A disp.: Ospina, Contini; Mario Rui 6.5, Zedadka, Costanzo; Bakayoko, Elmas s.v., Lozano 7; Mertens s.v., Petagna s.v.. All.: Gattuso.