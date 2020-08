Spezia, scoppia la festa anche in città: tifosi in strada tra clacson, cori e fumogeni [FOTO e VIDEO]

E’ scoppiata la festa per lo Spezia, il club ha conquistato la prima storica promozione nel campionato di Serie A. E’ stata una stagione molto lunga, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus, poi un finale di torneo molto importante e i playoff. In finale la squadra di Italiano ha affrontato il Frosinone, fondamentale la vittoria nella gara d’andata con il risultato di 0-1. Stesso risultato anche al ritorno, punteggio che non basta al Frosinone per il salto di categoria. Al fischio finale delirio da parte dei calciatori in campo e dei tifosi fuori lo stadio. Poi i supporter sono scesi in strada per rendere omaggio ad una squadra che è entrata nella storia. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il video.