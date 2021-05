Spezia-Torino 4-1, le pagelle: la squadra di Italiano in Paradiso, i granata rischiano l’inferno

E’ andato in archivio lo scontro per la salvezza tra Spezia e Torino, si è conclusa una gara molto importante nella 37esima giornata del campionato di Serie A. Grandissima prestazione di Saponara, è quanto confermato anche dalle pagelle. Il primo tempo è di marca dei padroni di casa che si trovano in doppio vantaggio, il protagonista è proprio l’ex Sampdoria. Prima va vicino al gol, poi trova il vantaggio. La squadra di Italiano trova il raddoppio con un rigore trasformato da Nzola. Nella ripresa inizia il forcing del Torino che rientra in partita con un rigore realizzato da Belotti. Al 73′ Nzola trova di nuovo il doppio vantaggio. Finisce 4-1, in gol anche Erlic. Lo Spezia in Paradiso (è salvo), i granata rischiano l’Inferno.

Spezia-Torino, le pagelle

Spezia (4-3-3): Zoet 6; Ferrer 5, Terzi 6.5, Ismajili 6.5, Marchizza 6.5; Maggiore 6, Ricci 6.5, Pobega 6.5; Saponara 8, Nzola 7, Agudelo 6.5. All. Italiano. A disposizione: Provedel, Agoume, Gyasi, Farias 6.5, Bastoni, Estevez 6, Erlic 7, Verde, Dell’Orco, Vignali, Sena 6, Piccoli.

Torino (3-5-2): Sirigu 5.5; Izzo 5, Nkoulou 4.5, Bremer 4.5; Vojvoda 4, Rincon 5, Mandragora 5.5, Lukic 5, Ansaldi 6; Sanabria 5, Belotti 6.5. All. Nicola. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Baselli, Zaza 5.5, Rodriguez, Singo 5.5, Bonazzoli, Buongiorno 5, Verdi 5.5.