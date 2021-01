E’ andato in archivio il lunch match della 20esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spezia e Udinese che si sono affrontate in una gara fondamentale per la salvezza. Partita dei due volti per De Paul, come confermano le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, nella ripresa l’Udinese passa in vantaggio con il gol messo a segno da Paul, il calciatore non sbaglia su calcio di rigore. L’argentino è però ingenuo al 76′ viene espulso per doppia ammonizione, la secondo forse un pò troppo eccessiva. Espulso anche Saponara. Finisce 0-1, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Spezia-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Spezia (4-3-3): Provedel 6.5; Vignali 5.5 (dal 71′ Ricci 6), Erlic 6.5, Chabot 5, Bastoni 6; Pobega 5.5 (dal 46′ Acampora 6), Agoumé 6 (dal 72′ Estevez 6), Maggiore 6; Gyasi 5, Galabinov 5 (dal 63′ Agudelo 6), Farias 5.5 (dal 63′ Saponara 4.5). All. Italiano

Udinese (3-5-2): Musso 6.5; Becão 6.5, Nuytinck 6, Bonifazi 6.5 (dall’89’ De Maio s.v.); Larsen 6, De Paul 6.5, Walace 6, Arslan 6 (dal 60′ Mandragora 6), Zeegelaar 6 (dall’89’ Molina s.v.); Pereyra 6.5, Deulofeu 6.5 (dal 61′ Llorente 6). All. Gotti