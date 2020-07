“Spiaze…”, “con le scuse è ancora superiore Mazzarri”: le reazioni dopo la sconfitta della Lazio [FOTO]

Altra sconfitta per la Lazio e situazione di classifica sempre più difficile. Non solo sembra improbabile tornare in corsa per la vittoria dello scudetto, ma anche il terzo posto è a rischio con Atalanta e Inter che sono sempre più agguerrite. Inoltre sono circolate voci su momenti di tensione all’interno dello spogliatoio, nel mirino è finita la condizione fisica della squadra dopo il lockdown. Il presidente Lotito starebbe pensando anche ad un provvedimento, quello di mandare la squadra in ritiro, ma da questo punto di vista non è stata presa una decisione definitiva. Nel frattempo sono arrivate reazioni da parte dei social dopo la brutta prestazione dei biancocelesti, i meme principali riguardano Simone Inzaghi: “spiaze per la sconfitta”, “con le scuse è ancora superiore Mazzarri”, si legge su Instagram. In alto la FOTOGALLERY.