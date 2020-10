Lo stadio più bello del mondo: l’Henningsvaer Stadion, l’impianto costruito nelle paradisiache Isole Lofoten [FOTO]

Altro appuntamento della nostra rubrica sugli stadi. Dopo l’Ottmar Hitzfeld Stadium è arrivato il momento di illustrare lo stadio più bello del mondo: l’Henningsvaer Stadion. E’ sicuramente un impianto molto strano, ma dal punto di vista visivo non ha rivali: si trova nelle paradisiache Isole Lofoten, a nord della Norvegia, è stato livellato il fondale e per evitare che il pallone possa finire in acqua sono state costruite delle griglie ai lati. E’ considerato il più bello del mondo per la sua ubicazione geografica, si trova infatti in un isolotto roccioso circondato da panorami bellissimi che nel complesso creano un’atmosfera da sogno. Le Isole Lofoten si trovano nel nord della Norvegia, sono un arcipelago di isole con una visuale mozzafiato. Sono piccolissimi isolotti che contano meno di 25mila abitanti, la superficie è poco più di 1.000 km².

Lo stadio circondato da… scaffali

Non ci sono le tribune, il campo è in erba sintetica e ci sono i proiettori, è possibile giocare anche in condizioni al limite di freddo e buio. E’ circondato da scaffali riempiti dal merluzzo pescato localmente e che viene successivamente essiccato. E’ un impianto che, per il momento, viene utilizzato da squadre amatoriali: non esiste infatti una vera e propria squadra professionistica. L’ambizione di qualsiasi calciatore dovrebbe essere quella di giocare in uno stadio come l’Henningsvaer Stadion, non tanto per la storia dell’impianto, quanto per la particolarità e la bellezza di una struttura da visitare. La vista dall’alto regala un meraviglioso colpo d’occhio come confermano tutte le immagini nella FOTOGALLERY in alto.