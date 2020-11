Chi è Stephanie Frappart, la prima donna arbitro in Champions: dirigerà Juventus-Dinamo Kiev [FOTO]

Dopo il weekend con le partite di campionato, torna anche la Champions League. In campo la Juventus, i bianconeri sono reduci dal pareggio nella partita contro il Benevento e adesso saranno chiamati dalla sfida contro la Dinamo Kiev. La squadra di Andrea Pirlo ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, la gara servirà per dare minutaggio ad alcuni calciatori e provare qualche nuova soluzione. La gara sarà arbitrata dalla francese Stéphanie Frappart, si tratta del primo arbitro donna di una partita di Champions League maschile.

Nata a Val-d’Oise, la 36enne ha già stabilito altri record: è stata la prima donna ad arbitrare nel campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 tra Liverpool e Chelsea e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League. Si è confermata sempre un arbitro di grande carattere, è considerata uno delle più brave al mondo. Adesso avrà l’occasione di esordire in Champions League, un banco di prova per provare a spiccare ancora di più il volo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Stéphanie Frappart.