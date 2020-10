La storia di Patson Daka: il nuovo Haaland scoperto da un… software

Una storia particolare legata al mondo del calcio è quella di Patson Daka, è un calciatore del Salisburgo e della nazionale zambiana. L’esordio in carriera è avvenuto nel 2015 con il Nchanga Rangers. Successivamente è stato portato in Austria dal Salisburgo, prima di aggregarlo in prima squadra l’ha prestato al Liefering, un club satellite. Poi è entrato a far parte del mondo dei grandi. Con il club austriaco si è confermato un ottimo calciatore in fase realizzativa. E’ un classe 1998, quindi ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, può raggiungere obiettivi importanti e trasferirsi in una squadra ancora più importante. E’ stato convocato anche dalla Nazionale, ha preso parte al Campionato africano di calcio Under-17 2015 e alla Coppa delle Nazioni Africane Under-20 2015, poi l’esordio in Nazionale maggiore.

Patson Daka scoperto con un software

Nell’ultima stagione ha messo a segno 27 gol, anche in questa stagione si è confermato in fase realizzativa. Il calciatore è stato scoperto grazie ad un’analisi dei filmati, è stato scelto dunque da un computer con la possibilità di ottenere risultati nel minor tempo possibile senza affidarsi al compito degli osservatori. Si risparmia moltissimo anche in termini di tempo. Particolare anche il suo impatto con il mondo del calcio. Fu scoperto per caso, nel 2002. Aveva appena finito un compito in classe, un amico gli disse che alcuni osservatori stavano cercando dei ragazzi. Il resto è storia. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del calciatore.