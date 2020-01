Strakosha e Pau Lopez decidono (in negativo) il derby: Roma e Lazio impattano, Acerbi risponde a Dzeko [FOTO]

ROMA-LAZIO – E’ andato in archivio il derby di Roma valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Roma e Lazio, grande intensità in una partita sempre molto sentita tra le due tifoserie. All’ingresso delle squadre in campo grande spettacolo con le coreografie mozzafiato, il derby di Roma riesce sempre a regalare grandi emozioni in campo e sugli spalti. Valzer di errori dei portieri nel primo tempo, a passare in vantaggio è la Roma, il marcatore è Edin Dzeko, il bosniaco sempre decisivo in queste partite, il giallorosso stacca di testa e supera un colpevole Strakosha che si fa anticipare sbagliando l’uscita. Pochi minuti ed il collega Pau Lopez la combina ancora più grossa, campanile vicino la traversa, l’estremo difensore si fa clamorosamente sfuggire il pallone, ad approfittarne è il difensore Acerbi che firma l’1-1. Nel finale nervi tesi, nel complesso meglio la squadra di Fonseca che va vicino al gol ma questa Strakosha si supera principalmente su Dzeko. FInisce 1-1, la squadra di Fonseca forse avrebbe meritato qualcosa in più.