Juve, Suarez e l’ironia dei social sull’esame di italiano: “Quante regioni in Italia? 20, ma sarebbero 22 sul campo” [FOTO]

In casa Juve non si parla d’altro ormai: ovviamente, del sempre più probabile arrivo di Suarez. E’ ormai lui la prima scelta per succedere a Higuain al centro del nuovo attacco bianconero ad immagine e somiglianza di Pirlo. Il Pistolero ha scavalcato tutti nella corsa per diventare il centravanti della Vecchia Signora, anche quel Dzeko ormai bloccato dalle vicende in entrata della Roma, che aspetta ancora buone nuove sullo scambio Under-Milik.

L’attaccante uruguaiano ha già l’accordo con il club di Agnelli e il Barcellona, che con Koeman lo vede fuori dal progetto, non dovrebbe apporre particolari ostacoli al suo addio. L’unico ostacolo, semmai, sarebbe rappresentato dall’esame di italiano che il giocatore dovrebbe effettuare per conseguire la cittadinanza e non risultare quindi comunitario. Proprio su questo esame, di cui da giorni ormai si parla, si è diffusa l’ormai classica ironia dei social network. Il nome del giocatore, attualmente in tendenza su Twitter, ha scatenato la fantasia degli utenti. In tanti hanno scherzato: chi ha richiamato alla memoria alcuni celebri film, chi ha tirato in causa Luca Giurato come esaminatore e chi ha giocato coi numeri tirando in ballo la storia degli scudetti della Juve. “Sig. Suarez, mi dica: in quante regioni è suddivisa l’Italia? 20, ma sarebbero 22 sul campo”. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi più simpatici.