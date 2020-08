“Deve essere Suarez il sostituto di Higuain”: individuata la spalla di Ronaldo, i tifosi non hanno dubbi

La Juventus è alla ricerca di un attaccante, oggi è arrivata una notizia che ha infiammato i supporter bianconeri. Suarez è in uscita dal Barcellona, il tecnico Koeman ha deciso di non puntare sull’attaccante e l’ha comunicato al diretto interessato. E’ in uscita e adesso dovrà trovare l’accordo con un’altra squadra. I tifosi bianconeri chiedono a gran voce l’arrivo dell’uruguaiano, sarebbe il colpo perfetto in attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo. I bianconeri stanno valutando alcune ipotesi low cost come Dzeko ed in parte Milik, ma si tratta di soluzioni che non entusiasmato i tifosi. Al contrario Suarez è un nome in grado di infiammare la piazza per quanto dimostrato in carriera. Operazione impossibile? No. Sarebbe comunque onerosa dal punto di vista economico, ma la Juventus è pronta a risparmiare dall’ingaggio di Higuain, il Pipita si avvicina sempre di più alla rescissione. Ancora non c’è stato nulla tra la Juve e Suarez, ma non è da escludere un tentativo a stretto giro di posta. E i tifosi hanno già fatto la scelta. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.