Supercoppa Europea: 16.800 tifosi alla Puskas Arena, e fa già notizia. Tutte le FOTO

16.800 tifosi allo stadio non sono normalità di questi tempi. E, dunque, la presenza di così tante persone alla Puskas Arena per la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia fa già notizia. Era stata l’Uefa, già diverse settimane fa, a scegliere di aprire a tutta questa gente, motivando la decisione come “prova” in vista del futuro. Di certo, il colpo d’occhio è interessante e “bello” da vedere. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.