Supercoppa Europea, apoteosi Bayern Monaco: il Siviglia fa il massimo, ma deve arrendersi dopo i tempi supplementari [FOTO]

SUPERCOPPA EUROPEA – Una partita più equilibrata del previsto, tra due squadre con valori tecnici completamente diversi. Si sono affrontati Bayern Monaco e Siviglia, i vincitori di Champions League e Europa League. I tedeschi hanno confermato la superiorità ma non si sono dimostrati molto concreti. Al contrario degli spagnoli che hanno sfruttato le occasioni. Lewandowski da una parte contro de Jong, molto importante anche il lavoro della ali con Ocampos, Sane e Gnabry pronti a fare la differenza.

Le occasioni più importanti si registrano nel primo tempo. Il Bayern prende da subito il pallino del gioco, ma a passare in vantaggio è il Siviglia, è Ocampos a sbloccare il risultato su calcio di rigore. I tedeschi non sembrano accusare il colpo, passano 20 minuti e arriva il pareggio con il centrocampista Goretzka. Nella ripresa tante occasioni, soprattutto per la squadra di Flick ma è En Nesyri a divorarsi il gol della vittoria. Si va ai supplementari e nel primo tempo Javi Martinez di testa non sbaglia. Nel secondo tempo supplementare non succede più nulla, il Siviglia non ha la forza di reagire. Finisce 2-1, il Bayern Monaco alza un altro trofeo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba (112′ Boateng), Hernandez (99′ Javi Martinez); Kimmich, Goretzka (99′ Davies); Gnabry, Muller, Sané (71′ Tolisso); Lewandowski. A disposizione: Nubel, Ulreich, Cuisance, Fein, Musiala, Richards, Tillman, Zirkzee. Allenatore: Flick.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordan (94′ Vazquez), Rakitic (56′ Torres); Ocampos, de Jong (56′ En Nesyri), Suso (72′ Gudelj). A disposizione: Diaz, Vaclik, Acuna, El Haddadi, Fernandez, Gil, Gomez, Oscar. Allenatore: Lopetegui.