Supercoppa Europea, Liverpool-Chelsea 2-2: i Reds vincono ai calci di rigore, errore di Abraham [FOTO]

E’ il Liverpool ad alzare la Supercoppa Europea. I Reds vincono ai calci di rigore contro il Chelsea, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e il 2-2 alla fine dei supplementari.

La prima occasione è per il Liverpool con Mané al 5′: rovesciata del senegalese e tocco con un braccio di Christensen. Per la signora Frappart e il Var è tutto ok. Il Chelsea risponde con un sinistro di Pedro, largo sulla destra di Adrian. Al 15′ arriva la prima grande occasione del match: Salah si invola verso la porta avversaria e calcia con la punta del sinistro, ma Kepa risponde alla grande. Al 21′ è il Chelsea ad andare ad un passo dal vantaggio con Pedro. Il sinistro dello spagnolo colpisce la traversa. Al 28′ Kepa esce a vuoto e viene anticipato da Van Dijk, che spedisce però alto. Due minuti dopo è Mané a sprecare una grossa chance mandando in bocca a Kepa il pallone del vantaggio. Al 32′ è ancora il Chelsea a rendersi pericoloso: imbucata splendida di Pedro e Adrian esce anticipando Kovacic sul più bello. Al 36′ il Chelsea trova il gol del meritato vantaggio. Palla dentro di Pulisic e sinistro ad incrociare di Giroud per la rete dello 0-1. Al 40′ gol annullato a Pulisic per un fuorigioco in partenza.

Nella ripresa Klopp si gioca subito la carta Firmino e il brasiliano entra nell’azione del pareggio. Al 48′ ci prova da dentro l’area trovando la respinta di Kepa, sulla ribattuta arriva Mané che spinge di forza il pallone in rete. Partita che cala di ritmo per poi riaccendersi improvvisamente al 74′. Sugli sviluppi di un corner Salah chiama Kepa ad un grande intervento, il portiere spagnolo è strepitoso sul tentativo successivo di Van Dijk. All’82’ Mason Mount trova il gol dell’1-2, ma anche questa volta è fuorigioco Ottima la chiamata della guardalinee. I 90′ non bastano, si va ai supplementari.

Al 95′ il Liverpool trova il vantaggio: Mané serve Firmino, che torna dal senegalese che di piatto destro non lascia scampo a Kepa, infilando il pallone sotto la traversa. Al 97′ Adrian salva su Abraham, ma il portiere del Liverpool è ingenuo un minuto dopo ad atterrare lo stesso Abraham. L’arbitro (direzione di gara perfetta) non può far altro che assegnare il tiro dagli undici metri. Jorginho spiazza con freddezza Adrian e pareggia per il Chelsea. Non cambia più nulla si va dagli 11 metri.

Dal dischetto segnano tutti. Firmino, Jorginho, Fabinho, Barkley, Origi, Mount, Alexander-Arnold, Emerson e Salah. A tradire il Chelsea è Abraham che si fa parare il rigore da Adrian con i piedi. La Supercoppa va al Liverpool. In alto la FOTOGALLERY.

VINCE IL LIVERPOOL!

ABRAHAM PARATO.

SALAH GOL.

EMERSON GOL.

ALEXANDER-ARNOLD GOL.

MOUNT GOL.

ORIGI GOL CON BRIVIDO.

BARKLEY GOL.

FABINHO GOL.

JORGINHO GOL.

FIRMINO GOL.

Inizia il Liverpool.

FINISCE QUI. SI VA AI CALCI DI RIGORE!

114′ – Pedro ad un passo dal vantaggio. Lo spagnolo va a giro dal limite dell’area, palla fuori di un nulla.

113′ – Mount ci prova dal limite dell’area, ma Adrian risponde presente.

Inizia il secondo tempo.

104′ – Abraham sbaglia un gol clamoroso. Bella palla di Pedro dalla destra e l’attaccante inglese non trova la porta da dentro l’area piccola.

100′ – Freddissimo Jorginho dal dischetto. E’ di nuovo parità.

98′ – Calcio di rigore per il Chelsea. Fallo di Adrian su Abraham.

97′ – Abraham tutto solo davanti a Adrian calcia sul piede del portiere.

95′ – MANE’!! IL LIVERPOOL LA RIBALTA. FIRMINO METTE UN PALLONE DIETRO E IL SENEGALESE APRE IL PIATTONE DESTRO BATTENDO IMPARABILMENTE KEPA.

92′ – Ci prova Joe Gomez, Kepa senza problemi.

Iniziano i supplementari.

FINISCONO QUI I 90′ REGOLAMENTARI. EQUILIBRIO CHE NON SI SPEZZA SERVONO I TEMPI SUPPLEMENTARI.

89′ – Zouma stacca più in alto di tutti ma spedisce alto.

82′ – Mount segna con un sinistro ad incrociare, ma era partito da posizione irregolare. Secondo gol annullato ai Blues.

74′ – Salah ad un passo dal 2-1: miracolo di Kepa, che è addirittura strepitoso sul tap-in di Van Dijk.

Fase di stanca del match.

Il Liverpool ora è in totale controllo del match e domina.

49 ‘ – Fabinho calcia dalla distanza sfiorando il gol.

48′ – PAREGGIO DEL LIVERPOOL! MANE’ RIEQUILIBRA IL MATCH SPINGENDO UN PALLONE RIMASTO NELL’AREA PICCOLA DOPO IL TENTATIVO DI FIRMINO.

Inizia la ripresa. Dentro Firmino, fuori un deludente Oxlade-Chamberlain.

Finisce qui la prima frazione.

40′ – Pulisic trova il raddoppio con un destro preciso dal limite dell’area, ma lo statunitense è partito in fuorigioco. Bene la terna arbitrale.

36′ – GIROUD! CHELSEA IN VANTAGGIO, MANCINO AD INCROCIARE DELL’ATTACCANTE FRANCESE CHE NON LASCIA SCAMPO AD ADRIAN.

32′ – Splendida imbucata di Pedro per Kovacic, bravissimo Adrian in uscita bassa.

30′ – Mané impatta di testa tutto solo mandando il pallone in bocca a Kepa.

28′ – Uscita a vuoto di Kepa, Van Dijk lo anticipa ma spedisce alto di testa.

23′ – Bene il Chelsea in questo momento. Giroud tenta l’acrobazia, palla abbondantemente larga.

21′ – Traversa del Chelsea. Pedro entra in area e con un sinistro fortissimo colpisce il legno a Adrian battuto.

16′ – Ripartenza del Chelsea, sinistro da dimenticare di Giroud.

15′ – Liverpool ad un passo dal vantaggio. Salah calcia tutto solo davanti a Kepa, il portiere risponde alla grande.

13′ – Invasione di campo, la regia stacca.

12′ – Cross pericoloso di Henderson, Christensen si rifugia in calcio d’angolo.

10′ – Prima conclusione verso la porta da parte del Chelsea. Il mancino di Pedro è largo.

E’ il Liverpool a fare la partita. La squadra di Klopp gira palla, il Chelsea gioca di rimessa.

5′ – Ritmi alti. Mané ci prova in rovesciata, deviazione con il braccio di Christensen: il difensore danese ha rischiato ma il VAR non ravvisa nulla.

1′-Partiti!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Liverpool (4-3-3) : Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Mane, Salah, Oxlade-Chamberlain.

Chelsea (4-3-3) : Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud.