Supercoppa di Francia, Mbappé-Di Maria e il PSG vince: battuto in rimonta il Rennes [FOTO]

Supercoppa di Francia, questa volta è il PSG ad esultare contro il Rennes, vincitore ai rigori della Coppa nazionale qualche mese fa. I parigini battono in rimonta (2-1) gli avversari e si aggiudicano il primo trofeo della stagione. Tuchel, che oltre a Neymar fa a meno di Thiago Silva, Paredes e Di Maria, chiude l’intervallo sotto di una rete per via del gol di Hunou al quarto d’ora.

Nella ripresa, altra storia: al 12′ è Mbappé ad appoggiare in rete. Ma la svolta arriva con l’ingresso, qualche minuto dopo, di Di Maria, che realizza alla mezz’ora il gol del sorpasso con una splendida punizione. Non cambia il risultato fino alla fine, Paris Saint Germain in festa a Shenzen. In alto la FOTOGALLERY del match.