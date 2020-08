Suso in finale di Europa League e tifosi del Milan presi in giro sul web: i meme più divertenti [FOTO]

Suso, con il suo Siviglia, ha raggiunto la finale di Europa League, mettendoci anche lo zampino con la rete del momentaneo 1-1 nel match di questa sera contro il Manchester. E pensare che fino a qualche mese fa faceva parte del Milan e i tifosi rossoneri non vedevano l’ora che andasse via da Milano e da San Siro. Secondo tanti è, se non il capro espiatorio, comunque tra i calciatori che in maniera consistente ha contribuito alle recenti annate negative del Diavolo, specialmente il finale della scorsa stagione e la prima parte di questa, con Giampaolo prima e la cessione poi. Ma ci sono anche coloro che lo difendono. Tutti, però, unificati sotto una stessa linea: quella della presa in giro. Tanti i meme e le reazioni sui social che prendono di mira i supporters rossoneri proprio per l’approdo di Suso in finale di Europa League. Abbiamo raccolto qualcosa e la riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.