Miss Bum Bum Suzy Cortez difende Messi: “Trattato come spazzatura, se ci sarà Bartomeu…”

E’ tifosa del Barcellona grazie alla presenza del suo idolo, Lionel Messi, per cui prova un’ammirazione “morbosa”. Talmente morbosa da averle mandato, in passato, foto e video hot in privato e per cui il campione argentino è stato costretto a “bloccarla” su Instagram. Talmente morbosa, anche, da essersi tatuata il volto della Pulce nelle parti intime. Insomma, un’ammirazione che va oltre il semplice tifo. E adesso Suzy Cortez, Miss Bum Bum 2019, ha difeso il suo idolo attaccando il Barcellona e il suo presidente Bartomeu.

“Finché Josep Maria Bartomeu sarà presidente del Barcellona, non indosserò la maglia né celebrerò le loro vittorie o i loro titoli – ha detto in un’intervista al Sun – Messi ha dato tutto per il Barcellona. Senza Messi negli ultimi cinque anni non saremmo nemmeno stati in grado di qualificarci per l’Europa League. Sostengo al 100% la sua decisione di andarsene. Il miglior giocatore della storia viene trattato come spazzatura dal Barcellona. Sono molto triste per come vengono trattati Messi e Suarez. Amo il Barcellona ma ho deciso di lasciare il club finché Bartomeu sarà il presidente”. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti ‘hot’ di Suzy Cortez.