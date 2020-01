Suzy Cortez si tatua proprio lì: il viso di Messi nelle parti intime [GALLERY]

Una vera e propria passione quella di Susy Cortez per l’asso del Barcellona Lionel Messi. L’ex signorina Bum Bum e modella brasiliana possiede diversi tatuaggi del fuoriclasse argentino. Ne ha anche uno sul lato B con il nome di Messi. L’ultimo omaggio è frutto di una promessa fatta in uno show televisivo. “Dato che avevo anche il tatuaggio dello stemma del Barcellona sul mio sedere, stavo pensando di farmene un altro per onorare il miglior giocatore della storia. L’ho detto per la prima volta in un’intervista televisiva durante il mio viaggio in Messico, quando ho vinto Miss Butt World. Era una promessa e l’ho mantenuta”, ha dichiarato la 29enne. Il viso di Messi compare vicino all’inguine.

Già in passato c’era stata una polemica con la famiglia Messi, in particolare con la moglie dell’argentino, Antonello Roccuzzo. Susy Cortez ha taggato Messi in diverse immagini provocatorie costringendo il fuoriclasse blaugrana a bloccarla. Ora la modella rilancia e spera che Messi la sblocchi sui social. In alto la FOTOGALLERY.