Gli svincolati, i club di Serie A preparano i botti: tutti i calciatori senza contratto [FOTO]

I CALCIATORI SVINCOLATI – Il calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti botti che riguardano le squadre del campionato di Serie A e non solo. Si muovono i grandi club, la Juventus ha iniziato un nuovo progetto e sono in arrivo importanti novità anche sul fronte calciatori. L’Inter ha bisogno di qualche innesto per provare a ridurre il gap con i bianconeri, chiamata a confermarsi l’Atalanta.

Dovranno riscattare l’ultima deludente stagione Roma e Napoli, sono due squadre che hanno le possibilità di disputare un campionato di altissimo livello. Poi c’è il Milan, l’obiettivo è confermare il rendimento dopo il lockdown. Infine le possibili outsider, in tante stanno lavorando molto bene, principalmente il Torino. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, potrebbero materializzarsi a breve affari di mercato. Sono tanti, infatti, i calciatori senza contratto. I nomi più prestigiosi sono quelli di Cavani (l’ex Napoli non ha raggiunto l’accordo con il Benfica), Gotze e Callejon. Ma sono tanti altri i giocatori svincolati, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi.