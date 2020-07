Sarri in diretta Sky, Szczesny lo interrompe e gli offre una sigaretta: “Te la sei meritata” [VIDEO]

E’ grande festa in casa Juve dopo la conquista del nono Scudetto consecutivo. In seguito alla vittoria in casa contro la Samp, calciatori, staff e allenatore euforici negli spogliatoi. Dopo essersi scatenato con lo champagne, il tecnico bianconero Maurizio Sarri è intervenuto a Sky per parlare del match. Ma, durante l’intervista in diretta al ‘Club’ di Caressa, Szczesny interrompe il suo allenatore e gli offre una sigaretta: “Te la sei meritata, mister”, gli dice. In basso il VIDEO del simpatico siparietto, in alto la FOTOGALLERY con tutte le foto della festa.

