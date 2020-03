Taglio ingaggi, la situazione squadra per squadra: la Top 11 degli stipendi [FOTO]

Il campionato di Serie A è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, i danni dal punto di vista economico sono altissimi. Per questo motivo le squadre sono al lavoro con i calciatori per il taglio degli stipendi, una mossa che sembra indispensabile per salvare le società dal fallimento. La prima ad aprire a questa strada è stata la Juventus, anche gli altri club si stanno muovendo per raggiungere un accordo. Ecco la situazione nel dettaglio secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’.

Tutto fermo in casa Roma, i giallorossi come i bianconeri sono quotati in borsa e devono ancora parlare con i giocatori e agenti ma puntano a tagliare i 134 milioni di ingaggi stagionale. Nella classifica degli stipendi più alti c’è il Napoli, De Laurentiis come Lotito spinge per la ripresa del campionato e non ha tavoli aperti con la squadra per l’emergenza Coronavirus. In casa Milan al momento non esistono trattative individuali. Proprio Lotito crede fermamente alla ripresa del campionato tra maggio e giugno. Anche scendendo di classifica la situazione non cambia: dalla Fiorentina al Verona, dalla Spal al Sassuolo, fino al Parma. Tutti aspettano di capire cosa succederà alla stagione, l’intenzione al momento è stata quella di non seguire il modello della Juventus. In alto la fotogallery con la situazione nel dettaglio.