Taylor Mega è uno dei personaggi più seguiti sul fronte social, sul profilo Instagram si possono contare infatti 2,5 milioni di follower, si tratta di numeri veramente clamorosi. E’ una modella e influencer molto famosa nel suo campo, è una persona esuberante e spesso crea momenti di grande discussione. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere per il suo aspetto fisico, senza la critica è considerata troppo magra. Le ultime foto hanno messo in mostra il suo aspetto fisico, è stata accusata di essere un brutto modello avvicinando la sua figura addirittura all’anoressia. Taylor Mega sembra invece in grande forma, gli addominali sono veramente scolpiti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.