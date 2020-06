Temptation Island 2020, Manila Nazzaro in coppia con… l’ex calciatore [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Si avvicina l’inizio di Temptation Island 2020, un programma sempre molto seguito e di grande successo. La nuova edizione è prevista per il prossimo 7 luglio su Canale 5. Si tratta di un programma formato da coppie che dovranno mettersi in gioco a distanza e riuscire a resistere alla avances dei ‘tentatori’. Confermata la presenza dell’ex Miss Italia ed ex moglie di Francesco Cozza, Manila Nazzaro che sarà in coppia con un ex calciatore: Lorenzo Amoruso. Diverse le esperienze nel campionato italiano, le più importanti con le maglie di Bari e Fiorentina, poi avventure con Rangers, Blackburn e infine Cosmos. Adesso è un dirigente sportivo e opinionista. Ha già partecipato a diversi programmi, ma questa è l’occasione giusta per mettersi ancora più in mostra. L’ex Miss Italia può rientrare in gioco, dopo il periodo difficile del divorzio con l’ex Reggina. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della coppia.