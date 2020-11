Tensione alla camera ardente di Maradona: scontri tra polizia e folla, evacuata la famiglia [FOTO]

Momenti di grande tensione dopo la morte di Diego Armando Maradona. Si sono verificati problemi tra la polizia e la folla di gente per rendere omaggio all’ex Pibe de Oro. L’episodio si è verificato ad alcune centinaia di metri dalla Casa Rosada, luogo della camera ardente. E’ quanto riferisce il canale ‘all news’ TN. La famiglia ha deciso di non estendere l’orario oltre le 16, la polizia ha tagliato all’altezza delle Avenida 9 de Julio ed Avenida de Mayo scatenando la furia delle persone che hanno attaccato gli agenti con lancio di oggetti, la Polizia ha risposto con idranti e fucili con proiettili di gomma. Il feretro di Diego Armando Maradona è stato spostato per motivi di sicurezza dalla sala ardente. Le forze di sicurezza hanno inoltre evacuato la famiglia di Maradona che si trovava all’interno della Casa Rosada. Nove persone sono state arrestate.