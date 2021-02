Manca pochissimo al fischio d’inizio del derby Milan-Inter della 23esima giornata del campionato di Serie A, è un turno fondamentale per la lotta scudetto: tensione prima del match con le tifoserie che sono quasi entrate a contatto. La sfida non ha bisogno di presentazioni, la partita è sentitissima per la rivalità ed è fondamentale anche per la classifica. La squadra di Antonio Conte guida la classifica con un punto di vantaggio sui rossoneri, il sorpasso si è materializzato proprio nell’ultimo turno dopo la sconfitta dell’11 di Pioli contro lo Spezia e la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio. All’esterno di San Siro i tifosi sono quasi entrati a contatto. Immediata la reazioni delle forze dell’ordine che hanno evitato gli scontri. In alto la FOTOGALLERY.