Terremoto Croazia, è un disastro: gesto da brividi degli Ultras della Dinamo Zagabria [FOTO e VIDEO]

TERREMOTO CROAZIA – E’ un momento terribile per il mondo che già deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus, oggi un forte terremoto ha colpito la Croazia. Sono state due le scosse molto forti, di magnitudo 5.5 alle 6.24 e magnitudo 5.0 alle 7.01, la popolazione è uscita in massa nelle strade e nei parchi della città. Il terremoto di stamattina è stato il più forte degli ultimi 140 anni. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, dopo un primo sopralluogo nella città. Nel frattempo gesto da brividi da parte di alcuni tifosi. Secondo quanto riporta MeteoWeb particolarmente colpita l’ala di ginecologia e neonatologia, con gli Ultras della Dinamo Zagabria che hanno collaborato con l’esercito per trasportare le cullette termiche con i neonati dentro un mezzo militare per garantire loro la sicurezza. In basso i video, in alto tutte le foto del terremoto.