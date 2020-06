Tevez, il Boca, lo stipendio all’ONG e la sua formazione ideale. Ecco come sarebbe: uno spettacolo! [FOTO]

Carlitos Tevez e il Boca Juniors ancora insieme, almeno per un altro anno. Lo ha confessato lui stesso in un’intervista a Radio La Red: “Continuerò al Boca, voglio un’altra possibilità in Coppa. Voglio giocare altri sei mesi e vincere la Libertadores. È quello che voglio di più. Ho intenzione di donare tutto il mio stipendio a una ONG, così non si parlerà più di soldi. E’ la cosa più giusta”. Un gesto importante, significativo, che dimostra l’intenzione di continuare non per una questione economica, ma per la fame di vittoria. E per quel trofeo, la Libertadores, che con questi colori ha già vinto nel 2003.

Nel corso dell’intervista, poi, l’ex attaccante di Manchester United e Juventus ha svelato anche quale sarebbe la sua formazione ideale. Quella dei calciatori con cui ha giocato in carriera tra club e Nazionale. “Se dovessi scegliere la mia formazione, non avrei dubbi. Ed io starei in panchina”, ha scherzato. E l’argentino starebbe davvero in panchina. Ecco infatti come schiererebbe l’Apache la sua TOP 11. Il modulo è il 4-3-3. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per scoprirla.