Tifosi Fiorentina-Gasperini, è bufera: “Ipocrita e lecchino, si schiera a favore dei bianconeri” [GALLERY]

Una partita destinata a portarsi dietro strascichi pesanti quella tra Fiorentina e Atalanta in Coppa Italia. Alla fine sono stati i padroni di casa ad esultare grazie al 2-1 che ha permesso loro di passare il turno. Polemiche attorno ai cori dei tifosi viola nei confronti dell’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini. Il tecnico è stato oggetto delle bordate dei supporters della Fiorentina per tutta la gara e si è sfogato nel post-partita con toni altrettanto accesi e condannabili. Nelle concitate ore successive sono arrivate anche le dichiarazioni dei presidenti delle due squadre: Commisso e Percassi.

Il web si è accanito su Gasperini, accusato di non essere uno stinco di santo. Altri utenti se la sono presa con i tifosi della Fiorentina, non nuovi ad episodi del genere. Commenti forti sui social, da condannare fermamente. Perché da qualunque parte stia la ragione i toni sono stati esagerati da ambo i lati. Avremmo preferito commentare una bella partita di calcio e invece, ancora una volta, ci ritroviamo a dover parlare di altro. Abbiamo comunque raccolto alcune reazione sui social nella nostra FOTOGALLERY in alto.