Dejan Stankovic è ancora un allenatore giovane e può togliersi tante soddisfazioni. E’ stato un ottimo calciatore, l’esperienza più importante è stata con l’Inter, la prima esperienza è stata con la Stella Rossa e poi l’arrivo in Italia con la Lazio. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore, la prima avventura è stata come vice all’Udinese, successivamente è tornato alla Stella Rossa e sta già dimostrando di essere un ottimo tecnico. In campionato guida la classifica con 6 punti di vantaggio sul Partizan e deve ancora recuperare una partita, in Europa League è in corsa per raggiungere gli ottavi di finale.

La reazione dei tifosi dell’Inter su Stankovic

Dejan Stankovic è l’allenatore della Stella Rossa e nella giornata di ieri ha affrontato una squadra italiana: il Milan e da ex Inter è stata una partita molto particolare. L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League si è conclusa sul risultato di 2-2 e tutto si deciderà nella partita di ritorno. Il punteggio ha entusiasmato i tifosi dell’Inter, ovviamente per la rivalità con il Milan ma anche perché non hanno dimenticato le stagioni con la maglia dell’Inter. Stankovic ha dato tutto per i colori nerazzurri ed i tifosi hanno deciso di rendere omaggio sui social, in alto la FOTOGALLERY con tutti i meme.