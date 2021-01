Lorenzo Tonelli è un calciatore della Sampdoria ed in attesa dei prossimi impegni si scatena sui profili social della moglie Claudia Manzella. Le ultime stagioni sono state altalenanti per il difensore, le qualità non sono di certo in discussione ma è stato un pò limitato dagli infortuni e dalle scelte tecniche degli allenatori. La vita privata va invece a gonfie vele, come dimostra il matrimonio con la moglie, la complicità è evidente come dimostrano le foto pubblicate insieme ed i commenti.

Il commento bollente di Tonelli

La moglie di Tonelli, Claudia Manzella ha pubblicato alcuni ricordi sui profili Instagram, il commento del calciatore è bollente. La donna è molto attiva sui profili social: “mi mancava viaggiare con te”, è la didascalia ad una foto pubblicata.

Lo scatto è stato effettuato alle Maldive, la coppia si abbraccia con passione, ma il momento romantico è ‘rovinato’ dal commento di Tonelli: “che tette”, ha scritto il calciatore della Sampdoria. Tanti tifosi hanno apprezzato, tantissimi i like al commento.