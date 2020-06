La Top 11 dei calciatori, le scelte della star di Pornhub Mia Khalifa: “decisioni controverse” [GALLERY]

Mia Khalifa è stata una pornostar molto conosciuta. E’ diventata una star di Pornhub, i video pubblicati dall’attrice hanno raggiunto numeri incredibili di visualizzazioni. Adesso, sta provando ad avvicinarsi anche al mondo del calcio e si e ritirata dal set cinematografico. E’ una grande tifosa del West Ham e, recentemente ha scelto con un video la Top 11, la squadra dei sogni da far scendere in campo dopo l’emergenza Coronavirus. Sul suo canale Youtube, che può contare su 800mila iscritti ha detto: “alcune di queste scelte sono controverse, questo perché so molto poco della Premier League, anche se mi diverto molto”. Spazio ai difensori di Liverpool e Manchester United Virgil Van Dijk ed Harry Maguire, alla stella del Manchester City Raheem Sterling, poi Felipe Anderson, il suo preferito, e Declan Rice. Tra i pali Mathew Ryan del Brighton. In basso la formazione, ma non dimenticatevi di sfogliare (in alto) le FOTO di Mia Khalifa: 20 scatti esplosivi…