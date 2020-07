Dopo l’addio al Napoli, l’allenatore Carlo Ancelotti ha iniziato una nuova esperienza in Inghilterra, esattamente sulla panchina dell’Everton. Il bilancio è stato sicuramente positivo, l’obiettivo sarà confermarsi nella prossima stagione. Nel frattempo ha stilato una classifica particolare, quella dei calciatori più forti allenati. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ salta subito all’occhio un’assenza clamorosa, quella di Cristiano Ronaldo. In attacco, al fianco di Ibrahimovic c’è Andriy Shevchenko. Pirlo e Zidane a centrocampo, in porta Gigi Buffon. Incredibile anche la difesa con Maldini e Cafu. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per scoprire l’11 completo.