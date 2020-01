Il topless di Ilary Blasi infiamma il web: vacanze bollenti per Lady Totti [FOTO]

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è alla ricerca di una nuova avventura dopo la rottura con il club giallorosso, si è parlato anche di un possibile ritorno in caso di arrivo di una nuova proprietà nella capitale. Nel frattempo ad infiammare il web è la bella moglie del Pupone Ilary Blasi, la coppia si sta gondendo le vacanze in attesa dei prossimi impegni, il 2020 si preannuncia ricco di avvenimenti per la coppia. Lady Totti surriscalda il web con alcune foto che hanno scatenato la reazione del web, in particolar modo una in topless, la moglie dell’ex calciatore si conferma in splendida forma, i commenti sui social non sono di certo mancati, tutti incantati dalla bellezza di Ilary Blasi. In alto ecco la fotogallery con le immagini super sexy.