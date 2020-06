Topless e mini-costume: le giocatrici regalano spettacolo in Sardegna [FOTO]

E’ già bollente l’estate. E’ arrivato il momento di rilassarsi al mare, dopo mesi veramente difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. Il mondo della pallavolo ha deciso di fermarsi, subito dopo il lockdown si è deciso di non riprendere e di sospendere tutti i campionati. C’è voglia di tornare in campo, le giocatrici si stanno già preparando per la prossima stagione. Nel frattempo le stelle del volley si godono un pò di relax: Miriam Sylla, Sara Loda e Raphaela Folie hanno raggiunto Alessia Orro nella sua terra, la Sardegna per trascorrere insieme qualche giorno di vacanza. Topless e mini-costume, le foto pubblicate sul web hanno infiammato i fan. In alto la GALLERY con tutte le immagini in spiaggia.