Torino-Atalanta 0-7: “Gasperini non conosce rispetto” e “sospetti sul match contro la Spal”

La ventusima giornata del campionto di Serie A ha regalato un anticipo incredibile, continua la stagione impressionante dell’Atalanta con la squadra di Gasperini che quando è in giornata di grazia rifila almento 5 gol a partita gli avversari. E’ successo anche nella sfida contro il Torino, dominio totale del club nerazzurro che ha vinto incredibilmente con il risultato di 0-7, partita pazzesca del solito Ilicic che ha messo a segno una tripletta, le altre reti sono state realizzate da Gosens, Zapata su calcio di rigore ed infine la doppietta di Muriel, la prima su calcio di rigore. Tensione altissima in casa granata con i tifosi in rivolta che hanno lasciato in anticipo lo stadio, nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Mazzarri e Cairo, per la delusioni dei tifosi non ci sarà il ribaltone in panchina con il tecnico confermato nonostante l’umiliazione di ieri. Come al solito non sono mancati i tanti messaggi sui social, commenti dai due volti, è stato contestato all’Atalanta di aver infierito un pò troppo contro la squadra di Mazzarri, c’è chi invece difende l’Atalanta ed addirittura qualcuno scrive di ‘sospetti’ in relazione alla sconfitta dell’Atalanta contro la Spal della settimana scorsa. In alto ecco la fotogallery con tutti i messaggi sui social.