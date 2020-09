Torino-Atalanta 2-4, le pagelle di CalcioWeb: Gomez e Muriel show, ma è De Roon a fare la differenza [FOTO]

Torino-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Continua lo spettacolo dell’Atalanta. All’esordio in campionato la squadra di Gasperini ha vinto sul difficile campo del Torino, inizio molto difficile per la squadra di Giampaolo che si trova a zero punti in classifica dopo due giornate. Inizio veramente movimentato, i padroni di casa passano in vantaggio ovviamente con Belotti. Arriva la reazione dei nerazzurri che ribaltano tutto con Gomez, Muriel e Hateboer. I granata tornano in partita ancora con il Gallo. Nella ripresa è De Roon a chiudere definitivamente i conti. Finisce 2-4. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Torino: Sirigu 6, Nkoulou 5.5, Bremer 6, Vojvoda 5.5, Murru 5, Meite 5.5, Rincon 6 (dall’80’ Segre s.v.), Linetty 5 (dal 64′ Lukic 5.5), Berenguer 6 (dal 64′ Verdi 6), Zaza 5.5 (dal 75′ Millico s.v.), Belotti 7.5.

Atalanta: Sportiello 6, Toloi 5.5, Caldara 5 (dal 46′ Palomino 6), Sutalo 5, Gosens 6.5 (dall’85’ Mojica s.v.), Hateboer 7.5, Freuler 6.5, De Roon 8, Gomez 8 (dall’84’ Pasalic s.v.), Zapata 6.5 (dall’85’ Lammers s.v.), Muriel 7.5 (dal 64′ Malinovski 6).