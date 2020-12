E’ andato in archivio il lunch match della 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Bologna in uno scontro per la salvezza, la sfida è stata condizionata dall’errore del portiere Da Costa, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I primi 45 minuti non hanno regalato tantissime emozioni, discorso diverso nella ripresa. La sfida sembra indirizzato verso lo 0-0, poi un errore di Da Costa sblocca il match. Punizione dell’ex Verdi, l’estremo difensore non è attento e la palla si infila in rete dopo aver sbattuto sul piede. Passano pochi minuti ed un altro ex, Soriano firma il definitivo 1-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Torino-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic 5.5; Izzo 6 (dall’86’ Vojvoda s.v.), Bremer 5.5, Lyanco 6, R. Rodriguez 5.5; Lukic 5.5, Rincon 5.5, Linetty 6; Gojak 5 (dal 66′ Meite 6); Bonazzoli 6 (dal 29′ Verdi 6.5), Belotti 6.5. All. Giampaolo

Bologna (4-2-3-1): Da Costa 4; De Silvestri 6 (dal 62′ Dijks 6), Danilo 6.5, Tomiyasu 6, Svanberg 6.5 (dal 77′ Poli s.v.); Dominguez 5.5 (dal 63′ Schouten 6), Medel 6; Vignato 6.5, Soriano 7, Barrow 6; Palacio 5. All. Mihajlovic