Torino-Crotone 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Belotti e Simy non sfondano [FOTO]

Torino-Crotone, le pagelle di CalcioWeb – Due squadre che hanno dimostrato di essere in difficoltà. Si sono affrontate Torino e Crotone nella partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A, in un vero e proprio scontro per la salvezza. Gli uomini di Giampaolo hanno fallito una grossa chance per risollevarsi in classifica, l’allenatore continua a non convincere e ha bisogno di un cambio di passo. I calabresi hanno pensato principalmente a difendersi, è la strategia giusta per provare a strappare risultati positivi in trasferta. Belotti non è riuscito a sfondare, Simy prezioso soprattutto nella propria metà campo. Finisce 0-0 nel finale espulso Luperto per doppia ammonizione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Torino (4-3-1-2): Sirigu 6; Vojvoda 5.5 (dal 60′ Singo 5.5), Bremer 6.5, Lyanco 6, Rodriguez 5.5 (dal 66′ Murru 5.5); Meité 5.5 (dall’80’ Gojak s.v.), Rincon 5.5, Linetty 5.5; Lukic 6; Verdi 5 (dall’80’ Bonazzoli s.v.), Belotti 6.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 6.5, Marrone 6, Luperto 5; Pereira 5.5 (dall’84’ Rispoli s.v.), Benali 6, Cigarini 6.5 (dal 67′ Petriccione 6), Vulic 6 (dall’84’ Siligardi s.v.), Reca 6; Simy 6, Messias 6.