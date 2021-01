Il rendimento del Torino è stato veramente da dimenticare, l’inizio di stagione quasi drammatico. Il tecnico Giampaolo era arrivato tra mille aspettative, ma non è riuscito ad imporsi. La classifica fa sempre più paura, la squadra granata ha conquistato appena 13 punti in 18 partite frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e ben 9 sconfitte. L’obiettivo salvezza è ancora possibile, ma la prestazione contro lo Spezia ha fatto lanciare un campanello d’allarme anche dal punto di vista del gioco. Il presidente Cairo è sicuramente deluso dal rendimento delle squadra: è stato esonerato Giampaolo, al suo posto Davide Nicola.

Come cambia il Torino con Davide Nicola

Davide Nicola non troverà sicuramente una situazione facile, dal punto di vista tecnico ma anche ambientale. L’allenatore ha abituato a grandi imprese ed è in grado di portare tranquillamente il Torino alla salvezza. Nei primi anni della carriera ha schierato il 4-4-2, ma è sempre capace ad adattarsi. Sia al Genoa che all’Udinese ha mandato in campo la squadra con il 3-5-2, con molta probabilità sarà questo il modulo anche con il Torino. La situazione è in continua evoluzione anche a causa del mercato, il nuovo allenatore attende rinforzi principalmente a centrocampo ed in attacco. In alto la FOTOGALLERY con la probabile formazione del Torino di Davide Nicola.