Torino-Debrecen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Zaza indemoniato [FOTO]

Torino-Debrecen, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la sfida tra Torino e Debrecen. Esordio ok. I granata di Mazzarri battono 3-0 gli avversari ungheresi nell’andata del preliminare di Europa League. Decidono due reti nel primo tempo e una nel finale: Belotti su rigore al 19′, Ansaldi a ridosso dell’intervallo e Zaza nel recupero. Proprio quest’ultimo è indemoniato, entra, si rende pericoloso e va in rete. Gara di ritorno la prossima settimana in terra ungherese. Di seguito, le pagelle della sfida. In alto la FOTOGALLERY del match.

Torino (3-4-3): Sirigu 6; Izzo 6.5, Nkoulou 6, Bremer 7; De Silvestri 6, Baselli 6, Meitè 6, Ansaldi 7.5; Iago Falque 6.5 (75′ Lukic 6), Belotti 7, Berenguer 6.5 (80′ Zaza 7).

Debrecen (4-1-4-1): Nagy 5; Kinyir 5 (74′ Kusnyir sv), Szatmari 5, Pávkovics 5, Ferenczi 5; Tozser 5; Szecsi 5, Haris 5, Trujic 5, Varga 6 (86′ Pinter sv); Szori 6.5 (46′ Garba 5).